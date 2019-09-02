ЄСПЛ розпочав слухання у справі України проти Росії

11:40 11.09.2019   Крым

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розпочав слухання у міждержавній справі "Україна проти Росії" щодо обвинувачення до російської сторони у порушенні Європейської конвенції прав людини в окупованому Криму.

Про це йдеться на сайті суду, передає РБК Украина.

Засідання почалось з короткого зачитування головуючим суддею ключових фактів справи. Після цього позицію РФ починає представляти заступник міністра юстиції РФ Міхаїл Гальперін.

Зазначимо, що Іван Ліщина - основний представник від України.

Представники уряду РФ у ЄСПЛ у справі "Україна при РФ" висловили такі тези: "скаргу 13 березня 2014 подав нелегітимний уряд України, рішення у Криму (в період окупації, - ред.) ухвалювалися органами, що діяли відповідно до законодавства України; військові РФ у Криму в лютому 2014 були, але в межах, передбачених угодою 1997".

Нагадаємо, Україна подала заяву 13 березня 2014 року, українська сторона посилається на порушення кількох статей Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Зазначимо, РБК-Україна писало, Організація об'єднаних націй опублікувала перший доповідь генерального секретаря Антоніу Гутерреша про порушення прав людини в окупованому Росією Криму.Також у доповіді міститься заклик до Росії виконати всі свої зобов'язання щодо дотримання прав людини згідно з міжнародним гуманітарним правом.

Крім того, адвокат Дмитро Дінзе раніше заявив, що рішення по справі звільненого українського політв'язня Олега Сенцова в Європейському суді з прав людини може бути в цьому році.



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