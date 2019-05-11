Правительство Греции, планирует создать два новых лагеря на материковой территории страны, для размещения мигрантов и беженцев, перемещаемых из переполненных объектов на островах, заявив, что новые лагеря будут временными, выполняя функции «транзитных» центров.

Первый из двух новых лагерей будет расположен в закрытой военной базе в Каравомилосе в районе Фтиотиды, а второй пристроят к старому лагерю возле Коринфа, передают Русские Афины.

Министерство защиты граждан надеется, что к концу месяца будут созданы и введены в строй оба учреждения, в которых разместятся более 900 мигрантов и беженцев из восточной части Эгейского моря.

Сообщается, что лагеря будут состоять из больших палаток, вмещающих до 50 человек одновременно, в основном семей, которые находятся на островах в течение года или более.

Отвечая на опасения местных жителей, по поводу того, будет ли достаточно существующей инфраструктуры для удовлетворения их потребностей, министерство заявило, что это будут «транзитные» лагеря для семей, предназначенных для переезда в более качественные учреждения.

По сообщениям, в различных частях материка также спешным образом сооружаются дополнительные лагеря, предназначенные для приема примерно 4000 мигрантов и беженцев с островов, где в последние недели значительно увеличилось число вновь прибывших.

Источники в министерстве сообщили, что лица, перевозимые в эти лагеря, не будут оставаться там более месяца.

Стоит отметить, что аналогичные обещания давались и в отношении других т.н. временных лагерей, которые спешно строились в Греции начиная с 2015 года, но функционируют до сих пор.

Греция, так и не решила окончательно, что ей делать с постоянно прибывающими мигрантами. С одной стороны, Евросоюз призывает принимать беженцев, с другой стороны, не особенно спешит принимать к себе тех лиц, которые прибывают в Грецию из Турции. По этой причине, прибывающие в Грецию лица, остаются на территории страны, и годами ожидают решения своего вопроса.





