Музеи аннексированного Крыма передали суду в Нидерландах новые документы по "скифскому золоту"

11:20 11.09.2019   Крым

Документы, запрошенные Апелляционным судом Амстердама по принадлежности "скифского золота", переданы российской стороной через адвокатов.

Об этом сообщили в среду агентству Интерфакс в Центральном музее Тавриды оккупированного Симферополя, часть экспозиции которого остается в Нидерландах.

"Это документы, подтверждающие поступление в фонды тех или иных предметов и владение этими объектами. Мы отправили все, что запросили адвокаты, это постоянно идущий процесс", - сказал историк, "директор" музея Андрей Мальгин.

Как сообщалось, 16 июля Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по спору Украины и музеев аннексированного Крыма за "скифское золото". Отмечалось, что окончательное решение может быть вынесено через 6-9 месяцев.

Четыре крымских музея: Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический", - в бытность региона в составе Украины направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". Также в ее составе были экспонаты из музея в Киеве.

Поскольку Нидерланды не признают оккупацию Крыма Россий, возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота", состоящую из двух тысяч предметов, после закрытия выставки в августе 2014 года.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть коллекцию из Нидерландов в оккупированный Крым.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. "Крымские" музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания дела начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше.



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