Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с порядка 10 обращениями по крымским татарам, вопросы связаны с их содержанием под стражей.

"Ко мне от Людмилы Денисовой поступило порядка десятка обращений по конкретным гражданам, которых она называет крымскими татарами по гуманитарным вопросам, связанным с порядком содержания их под стражей, оказания им медицинской помощи. Мы действительно обменялись списками в отношении граждан, которые нуждаются в нашей гуманитарной поддержке. Что, собственно говоря, я стараюсь максимально выдерживать, и со своей стороны уже ожидаю помощи в отношении наших граждан", - сообщила Москалькова в интервью агентству Интерфакс.

На вопрос о количестве человек в списках со стороны России и Украины она ответила, что этот список постоянно меняется по своему количеству, составу.

"Часть граждан по взаимному обмену уже выбыли из этого списка. Я не готова сегодня назвать ни со стороны Украины, ни с России полного списка, который находится в поле моего гуманитарного контроля", - отметила она.