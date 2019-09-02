Государственное учреждение (ГУ) «Госгидрография» инициировало создание режимного морского района вокруг оккупированного Крыма.

Как сообщила пресс-служба госучреждения, соответствующий вопрос обсуждался на совещании с представителями министерств и ведомств, в компетенцию которых входит обеспечение безопасности мореплавания в Украине, передают Порты Украины.

В совещании приняли участие представители Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Министерства инфраструктуры и Министерства иностранных дел Украины. Участники встречи обсудили возможные трудности реализации инициативы и договорились повторно встретиться в сентябре, подготовив конкретные предложения.

Помимо этого, «Госгидрография» намерена подготовить иск в Международный арбитраж в Гааге относительно незаконного захвата Российской Федерацией (РФ) имущества госучреждения в Крыму.

Согласно сообщению, госучреждение в пределах своих возможностей преследует цель прекратить незаконную деятельность РФ в территориальных водах Украины вокруг Крымского полуострова.

«Объявление режимного района даст Украине возможность не только противодействовать агрессору, но и обеспечить выполнение обязательств как морского государства перед мировым сообществом. Мы сможем минимизировать риски для мореплавателей в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события, которые могут произойти в результате преступных действий РФ в море вокруг Крымского полуострова. Также свести на нет попытки россиян по картографированию указанного региона. И это только одно из направлений борьбы «Госгидрографии» с РФ, которых в нашем арсенале несколько. Ведь мы решительно настроены заставить страну-агрессора ответить за свои действия», — рассказал начальник «Госгидрографии» Александр Щипцов.

Согласно ст. 3 Конвенции ООН по морскому праву к территориальному морю Украины принадлежат прибрежные морские воды шириной до двенадцати морских миль. Также в соответствии с требованиями Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS-74) Украина взяла на себя обязательство по подготовке и изданию морских навигационных карт, распространению извещений мореплавателям и принятию мер, обеспечивающих нормальное предоставления этих услуг.

Как сообщил первый заместитель начальника госучреждения, адвокат Богдан Устименко, «Госгидрография» в соответствии с возложенными задачами по навигационно-гидрографическому обеспечению (НГО) мореплавания проводит гидрографические исследования в Черном и Азовском морях, осуществляет комплексное управление в области картографирования морей и внутренних водных путей и доводит до мореплавателей информацию об изменениях навигационных условий и режима плавания путем публикации сообщений мореплавателям и передачи навигационных предупреждений по радио. Кроме того, обеспечивает выполнение официальных международных правил и стандартов по вопросам НГО, участвует в разработке новых документов с учетом интересов Украины.

«В результате вооруженной агрессии Российской Федерации и оккупации Крымского полуострова 20 февраля 2014 года Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» в Крыму установлен соответствующий режим. Учитывая Конвенцию ООН по морскому праву, ст.5 Закона Украины «О государственной границе Украины», согласно требованиям Международной конвенции по охране человеческой жизни на море и пункту 1.4 Положения об НГО государственное учреждение «Госгидрография» обязано объявить морской режимный район, запрещенный для плавания, в пределах временно оккупированной территории Украины», — сообщил Устименко.

В январе 2019 года украинская делегация на сессии Подкомитета по навигации, радиосвязи, поиску и спасанию IMO выразила протест Российской Федерации в связи с неправомерным расширением радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акватории Азовского моря и Керченского пролива. На основании приведенной аргументации делегация Украины доказала, что объявление навигационной информации по безопасности судоходства должны распространяться на морские акватории Азовского моря и Керченского пролива исключительно украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск.

ГУ «Госгидрография» — научно-производственный комплекс, специализирующийся на научно-технической деятельности в сфере навигации, гидрографии и океанографии, обеспечивает выполнение международных обязательств Украины по навигационно-гидрографическому обеспечению мореплавания. Относится к сфере управления Министерства инфраструктуры.