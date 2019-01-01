Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о сокращении внешнего долга республики, 11 сентября на своей странице в Фейсбук .

«Впервые с августа 2015 года наблюдается тенденция к сокращению внешнего государственного долга», — написал глава правительства, передает ИА REGNUM.

Пашинян отметил, что этот результат не является самоцелью, а показывает эффективное расходование средств государством.

Напомним, в декабре 2018 года, начальник департамента по управлению государственным долгом Минфина Армении Аршалуйс Маркарян заявила, что внешний долг Армении к концу 2019 года увеличится на 314 миллионов долларов.

Основным кредитором Армении является Россия. Самой большой кредит, полученный от России, составляет 343 млн долларов.