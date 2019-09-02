ЄСПЛ проведе засідання у справі «Україна проти Росії» про порушення прав людини в Криму

09:20 11.09.2019   Крым

Велика палата Європейського суду з прав людини 11 вересня проведе слухання у справі «Україна проти Росії (Крим)», де, зокрема, йтиметься про порушення прав людини на анексованому півострові.

У прес-релізі, опублікованому на сайті суду, вказано, що слухання стосуються справи за заявою України від 13 березня 2014 року. Україна стверджує, що «з 27 лютого 2014 року Росія контролює Автономну Республіку Крим, яка є невід’ємною частиною України», передає Радіо Свобода.

«Йдеться про порушення низки статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, включаючи право на життя, свободу слова і пересування», – йдеться у прес-релізі.у

Раніше ЄСПЛ переніс дату запланованих на 27 лютого слухань за міждержавним позовом України проти Росії про порушення прав людини в Криму.

10 серпня 2018 року Україна подала до Європейського суду з прав людини нову міждержавну скаргу щодо українських політв’язнів Кремля.

На розгляді Європейського суду з прав людини є також чотири тисячі позовів громадян, пов'язаних з подіями в анексованому Росією Криму та на Донбасі.



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