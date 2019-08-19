ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) и Международная ассоциация (МА) «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (ТМТМ) планируют увеличить грузопотоки в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Middle Corridor).

Как сообщила пресс-служба АМПУ, соответствующее намерение содержит меморандум, который подписали ГП «АМПУ» и МА «ТМТМ» во вторник, передают Порты Украины.

Реализация документа направлена на привлечение грузопотоков, которые проходят через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Украину в страны Европы, в украинские порты с использованием паромных переправ в портах Черного и Каспийского морей.

«Наиболее перспективным направлением в рамках нашего сотрудничества должна стать активизация контейнерных перевозок, которые проходят по Транскаспийскому международному транспортному маршруту через морские порты Украины. АМПУ уже на протяжении нескольких лет подряд фиксирует двузначное увеличение перевалки контейнеров в наших портах. В Украине представлены ведущие мировые контейнерные линии и мы намерены и дальше максимально эффективно использовать транзитный потенциал наших портов и украинской железной дороги в целях развития данного направления. В этом смысле начало плодотворного сотрудничества между АМПУ и ТМТМ является очень своевременным шагом», — отметил и.о. председателя АМПУ Райвис Вецкаганс.

Первым этапом работы станет анализ грузопотоков, а также изучение возможностей по увеличению импорта, экспорта и транзита через морские порты Украины грузов, которые проходят по ТМТМ. В частности, стороны будут координировать усилия по запуску регулярного фидерного сообщения между портами Грузии и Украины.

Транскаспийский международный транспортный маршрут — транспортный коридор, соединяющий Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию, Украину, Румынию и страны Европы с использованием паромных переправ через порты Черного и Каспийского морей.