В августе Мариупольский порт демонстрирует рост грузооборота на 78%
|10:00 11.09.2019
|Украина
Мариупольский морской порт с начала 2019 года по состоянию 9 сентября зафиксировал грузооборот 4,09 млн тонн.
Об этом сообщила пресс-служба администрации порта, передают Порты Украины.
По данным главной диспетчерской администрации порта, на указанную дату порт обработал 339 судозаходов.
ГП «Мариупольский морской торговый порт» с начала года обработал 3,653 млн тонн грузов, другие стивидорные компании — 436,12 тыс. тонн. В номенклатуре грузов лидируют черные металлы, зерновые и угля.
Согласно сообщению, в сентябре грузооборот увеличился по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 78,4% — до 270,01 тыс. тонн.
Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 километра. Согласно реестру АМПУ, единственным оператором порта является ГП «Мариупольский морской торговый порт».
Мариупольский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 9,6% — до 5,887 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 4,4% против 4,9% в 2017 году. Порт обработал 490 судов.
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