Нова глава Єврокомісії хоче прискорити асоціацію з Україною
|09:50 11.09.2019
|Украина
Обрана глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн позначила перед майбутнім єврокомісаром з питань розширення завдання щодо прискорення асоціації з Україною, а також з Грузією.
Про це повідомляють видання BBJ, передає Главком.
Як відомо, питання розширення, в тому числі програми співпраці і допомоги Україні, в новому складі Єврокомісії, яка почне працювати в листопаді 2019 року, буде курирувати кандидат від Угорщини Ласло Троксаний.
За словами глави Єврокомісії, крім угоди про асоціацію, також потрібно буде в прискореному режимі реалізувати створення всеосяжних зон вільної торгівлі з Україною, Грузією і Молдовою.
Крім того, вона заявляє, що Ласло Троксаному треба буде також прагнути до поглиблення галузевої співпраці з цими країнами.
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