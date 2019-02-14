Під час візиту в Москву міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску обговорить з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим виведення військ РФ з Придністров'я, ситуацію з боєприпасами в Ковбасній і стабілізацію відносин Молдови та Росії.

Про це передає УНН з посиланням на МЗС Республіки Молдова.

"Глава МЗС Молдови підтвердить необхідність беззастережного і повного виведення російських військових і боєприпасів з території Республіки Молдова", - сказано в повідомленні міністерства закордонних справ Молдови.

Відзначимо, що візит молдавського представника в Москву відбудеться 11 вересня.

Нагадаємо, Росія не обговорює питання виведення своїх військ з Придністров'я.