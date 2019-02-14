Кишинів і Москва обговорять виведення російських військ з території Молдови
|09:40 11.09.2019
|Молдова
Під час візиту в Москву міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску обговорить з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим виведення військ РФ з Придністров'я, ситуацію з боєприпасами в Ковбасній і стабілізацію відносин Молдови та Росії.
Про це передає УНН з посиланням на МЗС Республіки Молдова.
"Глава МЗС Молдови підтвердить необхідність беззастережного і повного виведення російських військових і боєприпасів з території Республіки Молдова", - сказано в повідомленні міністерства закордонних справ Молдови.
Відзначимо, що візит молдавського представника в Москву відбудеться 11 вересня.
Нагадаємо, Росія не обговорює питання виведення своїх військ з Придністров'я.
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