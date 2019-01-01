Україна обговорила з Туреччиною трансфер технологій виробництва боєприпасів
|09:30 11.09.2019
|Украина
10 вересня у рамках міжнародної виставки озброєння та військової техніки у сфері оборони та безпеки DSEI 2019 в Лондоні відбулася зустріч директора дивізіону високоточного озброєння і боєприпасів Концерну Андрія Артюшенка із представниками турецької компанії NOTM ltd.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Укроборонпром.
Перемовини стосувалися взаємного трансферу технологій виробництва крупнокаліберних артилерійських боєприпасів. Ця зустріч є продовженням переговорів української і турецької сторін, що тривають впродовж 2019 року.
"Співпраця із турецькими партнерами має на меті стимулювати розвиток вітчизняного виробництва сучасних засобів ураження за стандартами НАТО. Ключову роль у такій співпраці будуть відігравати наукові установи та конструкторські бюро підприємств Укроборонпрому", – прокоментував результати перемовин Андрій Артюшенко.
Нагадаємо, Абромавичус назвав першочергові завдання на посаді гендиректора Укроборонпрому.
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