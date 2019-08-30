Сенатори США пообіцяли направити допомогу Україні всупереч рішенню Трампа

10:30 11.09.2019   Украина

Американські сенатори очікують, що конгрес санкціонує виділення військової допомоги Україні, навіть якщо президент Дональд Трамп відмовиться її розморозити.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"Якщо він (Трамп) вирішить не витрачати ці гроші, я абсолютно впевнений, що обидві партії конгресу проголосують за їх переассігнацію", - наводить агентство слова сенатора-республіканця Рон Джонсон.

Його колега по конгресу з Демократичної партії Кріс Мерфі також висловився на користь того, що гроші слід виділити Україні. Обидва сенатора недавно здійснили візит до Європи, де заодно відвідали і Україну.

Мерфі заявив, що на зустрічах з українськими чиновниками було ясно, що у них немає повного розуміння, чому гроші можуть не дійти до Києва. За його словами, українці піднімали це питання на кожній зустрічі з американськими законодавцями. Обидва сенатора заявили, що намагалися переконати українців у тому, що конгрес підтримує країну, стикаються з російською агресією.

"Незалежно від того, що робить президент, конгрес Сполучених Штатів з вами, і ми підтримуємо мужність українського народу", - навів Джонсон слова, які він сказав українцям.

Нагадаємо, мова йде про допомогу Києву в розмірі 250 млн доларів, яку конгрес США схвалив у червні в рамках Ініціативи про підтримку безпеки України (Ukraine Security Assistance Initiative).

Передбачалося, що кошти будуть виділені до кінця поточного фінансового року, тобто до 30 вересня. Однак в кінці серпня телеканал CNN з посиланням на свої джерела повідомив, що Трамп планує заморозити цю допомогу.

У зв'язку з цим два американських конгресмени демократ Еліот Ленс Енгель і республіканець Майкл Мак-Кол вже написали відкритого листа Трампу, в якому закликали його негайно розморозити кошти для України.



Ще на цю тему:

19:01 09.09.2019
Названо три умови для виконання газової угоди між Україною, Польщею та США
18:01 09.09.2019
Зеленський відвідає США для участі в Генасамблеї ООН і зустрічі з Трампом 23 вересня
13:01 09.09.2019
Болтон про обмін: ми маємо надію побачити ще більше возз'єднань українців зі своїми сім'ями
08:35 09.09.2019
Допомога від партнерів: найбільше грошей Україні дають США — $2,2 млрд за пів року
13:01 05.09.2019
Десантные катера «Кентавр» протестированы и готовы к госиспытаниям
12:21 03.09.2019
США выделят Украине 250 млн долларов военной помощи только при условии успешной борьбы с коррупцией
11:01 03.09.2019
До України збираються прибути американські сенатори, яким заборонили в’їзд до Росії
17:11 01.09.2019
"Удивительная победа": министр США оценил газовое соглашение с Украиной и Польшей
08:11 01.09.2019
Україна, Польща і США підписали меморандум про газову співпрацю
15:21 30.08.2019
Через 2 недели украинские экипажи «Айлендов» завершат обучение в США
10:21 30.08.2019
Замість Трампа до Польщі відправиться віце-президент Майк Пенс
10:01 30.08.2019
США підтримують новий Кабінет міністрів в прагненні до відновлення територіальної цілісності України
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
Всі новини країни
Армения Армения
10:50 11.09.2019
Премьер-министр Армении заявил о сокращении внешнего долга страны
22:00 10.09.2019
ЮВО: Артподразделения российской военной базы в Армении учились уничтожать тактический десант условного противника в горах
13:41 09.09.2019
В Ереване стартовала 3-я сессия 7-го созыва Национального Собрания Армения
20:40 06.09.2019
ЮВО: В Армении российские разведчики учились форсировать горные реки
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:50 11.09.2019
Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
21:00 10.09.2019
Болгарія: звинувачений у шпигунстві надав секретні дані організаціям з РФ
15:30 10.09.2019
Москва будет защищать задержанных в Болгарии за шпионаж в пользу России
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
Всі новини країни
Греция Греция
11:50 11.09.2019
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
20:15 10.09.2019
На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
11:45 10.09.2019
Прем'єр Греції закликав Ердогана не погрожувати Європі біженцями
18:10 06.09.2019
Греки больше других иностранцев интересовались новинкам российского форума "Армия-2019"
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:50 10.09.2019
ЮВО: На российской базе в Абхазии отрабатывают навыков применения реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель»
16:00 10.09.2019
В октябре запланирован визит Атлантического совета в Грузию
12:45 10.09.2019
Южная Осетия закрывает "границу" с Грузией на неопределенный срок
12:41 09.09.2019
Оппозиционер Квициния будет оспаривать итоги выборов президента Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:40 11.09.2019
Кишинів і Москва обговорять виведення російських військ з території Молдови
18:45 10.09.2019
Молдова участвует в Конференции ООН по борьбе с опустыниванием
15:41 09.09.2019
Глава МЗС Молдови пояснив, чому затягується екстрадиція судді Чауса
09:45 09.09.2019
Президент Молдови заявив про можливе зниження ціни на російський газ
Всі новини країни
Россия Россия
12:41 11.09.2019
МЗС Росії відповіло США на санкції проти російських слідчих
09:10 11.09.2019
Путін звільнив куратора України в МЗС РФ
21:10 10.09.2019
ЮВО: Аварийно-спасательная группа Каспийской флотилии ликвидировала условный пожар на корабле
20:00 10.09.2019
В России перелеты в экономклассе с начала года подорожали почти на четверть
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
Всі новини країни
Турция Турция
13:41 11.09.2019
Анкара готова к развитию торговли с США
21:20 10.09.2019
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию
16:30 10.09.2019
Турция представят новинки оборонпрома на выставке в Лондоне
14:00 10.09.2019
В Турцию прибыла новая партия компонентов российской системы С-400
Всі новини країни
Украина Украина
13:21 11.09.2019
Спасательное судно Черноморского флота РФ выполняет спуск аппарата АС-28 в море
13:01 11.09.2019
На адмінкордоні з Кримом затриманий бойовик "ДНР"
12:21 11.09.2019
У Франції засудили українських моряків до тюремних термінів
12:01 11.09.2019
У Раді пояснили блокування поїздки депутатів на комітет ПАРЄ, де розглянуть звіт по Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд