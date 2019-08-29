Заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін звільнений зі своєї посади. Відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін.



У серпні Карасіну виповнилося 70 років - це граничний вік перебування на держслужбі, передає Главком.



Після звільнення він може перейти до Ради Федерації - його висунув губернатор Сахалінської області Валерій Лимаренко.



На місце Карасіна призначений Євген Іванов. За словами джерел російського видання «Коммерсант», він буде виконувати обов'язки із взаємодії з парламентом та іншими держорганами РФ, а з кандидатурою куратора країн СНД в МЗС РФ і Кремлі поки не визначилися.



Як відомо, в рамках роботи в МЗС РФ Карасін опікувався відносинами із країнами СНД, в тому числі і Україною.