Путін звільнив куратора України в МЗС РФ
|09:10 11.09.2019
|Россия
Заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін звільнений зі своєї посади. Відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін.
У серпні Карасіну виповнилося 70 років - це граничний вік перебування на держслужбі, передає Главком.
Після звільнення він може перейти до Ради Федерації - його висунув губернатор Сахалінської області Валерій Лимаренко.
На місце Карасіна призначений Євген Іванов. За словами джерел російського видання «Коммерсант», він буде виконувати обов'язки із взаємодії з парламентом та іншими держорганами РФ, а з кандидатурою куратора країн СНД в МЗС РФ і Кремлі поки не визначилися.
Як відомо, в рамках роботи в МЗС РФ Карасін опікувався відносинами із країнами СНД, в тому числі і Україною.
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