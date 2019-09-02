Звільнені українські моряки зібрали понад 12 тис. грн і близько 26 тис. рублів на допомогу російському політв'язню Костянтину Котову, який раніше допомагав морякам.

Про це в Facebook повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН.

"Одним з людей, які допомагали морякам передачами є Костянтин Котов. Довгі місяці перебування моряків у полоні Костя Котов допомагав Вікторії (Івлєвій - ред.) збирати морякам передачки, приходив до них на суди, стояв на пікетах на підтримку військовополонених і політв'язнів українців і кримських татар. У серпні Костя Котов був затриманий і звинувачений за статтею 212.1 КК РФ - репресивної статті, придуманої російською владою для тих, хто намагається реалізувати конституційне право на свободу зібрань", - повідомив адвокат.

За його словами, буквально тиждень тому, Костянтин Котов був засуджений до 4 років таборів.

"Коли українських моряків звільнили, вони дізналися, що волонтера Костю Котова посадили. І вони, як і раніше сам Костя, не змогли промовчати і залишитися осторонь. Сьогодні звільнені українські моряки зібрали гроші і попросили мене передати їх Вікторії Івлєвій, щоб вона розпорядилася ними на допомогу і підтримку російському політв'язню Костянтину Котову ... Суму в розмірі 12 400 українських гривень і 25 850 російських рублів, я привезу в Москву і передам Вікторії. Девіз українських військових моряків - "Своїх не кидаємо!" - в повній мірі відноситься і до Кості Котова", - додав Полозов.

Нагадаємо, 7 вересня в аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, яких утримували в РФ, в рамках обміну Україна і РФ утримуваними особами. Серед них, зокрема, були і 24 українських військових моряків, захоплених у Керченської протоці 25 листопада минулого року.