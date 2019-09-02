Переговори з російською стороною з питання звільнення українських громадян тривають і ще один обмін може відбутися уже до кінця 2019 року.

Про це заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі телеканалу "1+1", передає УНН.

"Ми не зупиняємось, ми проводимо особисті перемовини, Президент і керівник робочої групи, саме пан Єрмак (помічник Президента України Андрій Єрмак - ред.), проводять перемовини для того, щоб повернути всіх. Зараз наших, ті, які ідентифіковані, 113, з них 89 кримських татар. Перспективи обміну є, я вважаю, що цього року обмін відбудеться", - сказала Денісова.

Нагадаємо, за словами Омбудсмена, стосовно 10 звільнених з РФ українських політв’язнів було ухвалено рішення про помилування, а один був відпущений під особисте зобов’язання.

Як повідомлялося раніше, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту "Бориспіль". Були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сізоновіч, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.