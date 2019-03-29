Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
|08:50 11.09.2019
|Болгария
У Болгарії прокуратура офіційно обвинуватила лідера проросійського руху Ніколая Малінова в шпигунстві на користь Москви та у відмиванні грошей.
Про це повідомляє Balkan Insight, передає Укрінформ.
"Болгарська прокуратура звинуватила президента Русофільського руху Ніколая Малінова у відмиванні грошей та шпигунстві на користь російських організацій", - йдеться в повідомленні.
Цю інформацію у вівторок офіційно підтвердив генеральний прокурор Болгарії Сотір Цацаров. Зокрема, Ніколая Малінова підозрюють у тісних персональних зв’язках зі російським медіамагнатом Костянтином Малофеєвим, якому заборонений в’їзд до ЄС та США через його участь в дестабілізації на Сході України.
У зв’язку зі справою Малінова в’їзд до Болгарії заборонено колишньому російському офіцеру розвідки Леоніду Решетнікову.
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