Український політв'язень Олександр Шумков у листі латвійській активістці Тетяні Лазде повідомив, що його відвідував український консул, а також повідомив про прохання в інформпідтримці іншого ув'язненого в колонії, громадянина Росії Багаудіна Опієва.

Копію листа активістка передала Укрінформу.

"Мене у п'ятницю відвідував консул, і суд у мене йде — заперечую ті рішення, за якими я відсидів 39 діб ШІЗО. Наступне засідання - 30 вересня", - пише Шумков.

Він також розповів про одного засудженого, громадянина Росії Богоудіна (мабуть - Багаудіна) Салмановича Опієва, який, за словами Шумкова, хоче відмовитися від громадянства РФ і просити притулку в країнах Європи, в Україні, а також подати скаргу до ЄСПЛ. Опієв просить допомогти йому у цьому, принаймні інформаційною підтримкою. Опієв стверджує, що його справа є суто політичною, переслідуванням за релігійні переконання.

Як повідомляв Укрінформ, ексохоронець народного депутата Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков пропав наприкінці серпня 2017 року. Справу про його викрадення розслідувало Головне управління Нацполіціі в області, а з 3 жовтня 2018 року підслідність визначено за Головним слідчим управлінням СБУ.

4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку зазначалося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектора», яка була «спрямована проти інтересів Росії».

У даний час Торжокський міжрайонний суд продовжує розгляд справи за позовом Шумкова про скасування незаконного рішення про утримання його у штрафному ізоляторі.

Як повідомляли російські ЗМІ, 6 лютого 2018 року у Ростові-на-Дону Північно-Кавказький окружний військовий суд виніс вироки дев'яти жителям Інгушетії, обвинуваченим у справі незаконного збройного формування «Орджонікідзевський джамаат». Багаудін Опієв отримав найбільший термін - 14 років колонії загального режиму (ч. 2 ст. 228 (незаконне придбання і зберігання наркотиків), ст. 222 (незаконне придбання і зберігання зброї і боєприпасів), ст. 205 (терористичний акт) і ст. 208 (участь в НЗФ) КК РФ).

Вісім з дев'яти засуджених заявили, що давали свідчення під тортурами.

Російський правозахисний центр "Меморіал" так описує скарги рідних Опієва: йому «під час обшуку в будинку підкинули зброю та наркотики». Потім, за словами родичів, у будівлі Інгушської УФСБ його "катували струмом, протикали вуха голками, били по руках і ногах, в результаті чого він отримав серйозні пошкодження рук і переломи двох ребер". Ті, хто катував, погрожували йому ще більшим насильством в разі скарг. У порушенні справи з приводу цих заяв Опієву та його родичам було відмовлено.