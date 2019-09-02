Адвокат розповів про нелюдські умови утримання і етапування кримських татар

08:30 11.09.2019   Крым

Адвокат Еміль Курбедінов, який відвідав у вівторок свого підзахисного Тофіка Абдулгазієва, написав заяву з приводу нелюдських умов етапування та утримання в російських СІЗО кримських татар.

Відповідне відео Курбедінов опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає Укрінформ.

"Сьогодні я написав скарги до прокуратури та уповноваженого з прав людини про стан наших підзахисних, щоб привести їх у відповідність до Женевської конвенції або, принаймні, забезпечити їм нормальні умови", - сказав Курбедінов.

За його словами, сьогодні, 10 вересня, він відвідав свого підзахисного Тофіка Абдулгазієва в СІЗО м.Сімферополя, де він перебуває вже кілька днів. Абдулгазієва було етаповано зі слідчого ізолятора м. Шахти, звідки було вивезено в м. Ростов-на-Дону в СІЗО-5. Там його протримали тиждень, після чого етап на поїзді продовжився до Краснодара. По дорозі етапування до Краснодара його підзахисний захворів, проте ніякої медичної допомоги йому надано не було.

Як розповів Курбедінов зі слів свого підзахисного, в краснодарському СІЗО камера площею 20 кв. м "була набита людьми, в ній знаходилося не менше 50 чоловік, в середині приміщення стояла бочка зі сміттям, дихати там було неможливо, антисанітарія, на одному ліжку спали по 5 -7 людей".

Разом з Абдулгазієвим по етапу йшов блогер і журналіст Ремзі Бекіров, також обвинувачений у тероризмі.

"Його відразу посадили до карцеру - коробку 50 на 50, де на підлозі вода, щури і спати можна тільки стоячи", - розповів адвокат. Зараз його підзахисного і Ремзі Бекірова помістили у підвалах сімферопольського СІЗО.

"Я не знаю що це за камери, їх називають карантинні камери ... Це підвальні приміщення з куполом, які трохи вище за людський зріст. У самій камері можна перебувати в напівзігнутому стані, там же є туалет розміром 50 см з підвальними комунікаціями ", - розповів він.

Адвокат уточнив, що СІЗО Сімферополя - "з подвійним перелімітом, де замість 700-800 чоловік міститься понад 2 тисяч".

"Так проходять етапи в Росії в 21-м столітті та містяться люди, які проходять всі ці випробування абсолютно незаслужено з ярликом терористів. Їх судять у військових судах за особливо небезпечною терористичною статтею ", - резюмував Курбедінов.

Як повідомлялося раніше, 27 березня 2019 року ФСБ РФ провела в Криму масові облави і обшуки у будинках кримських татар, в тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24 людини. 27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих активістів. 29 березня їх перевезли у Ростовську область, де їх було розміщено у п'яти СІЗО. Потім частину заарештованих етапували до Криму для проведення "слідчих дій".

П'ятьох із заарештованих підозрюють у «організації діяльності терористичної групи». Іншим інкримінують «участь в діяльності терористичної організації».



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