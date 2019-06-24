Україна має стати незамінною як для Євросоюзу, так і для НАТО — Кулеба
|08:20 11.09.2019
|Украина
Україна має зробити все залежне для підтримання повноформатного співробітництва з ЄС і НАТО, та переконати ці організації, що разом з Україною вони будуть сильнішими.
Про це у вівторок під час зустрічі з представниками преси за підсумками другого дня візиту до Брюсселя заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Саме так він відповів на запитання Укрінформу, чи планує Україна ставити перед НАТО питання про перехід до Плану дій щодо членства, як наступного етапу інтеграції.
"На все свій час. Зараз ми говоримо про те, щоб наше співробітництво з НАТО залишалося динамічним, не мало "просідань" і було максимально повноформатним. Я особисто сповідую дуже прагматичний підхід. Вважаю, що ми маємо, і в стосунках з НАТО, і в стосунках з ЄС досягати того рівня, коли ми самі станемо для них незамінними. Ми не маємо стукати в зачинені двері і благати – візьміть нас. Ми маємо працювати таким чином, щоб вони самі зрозуміли, що без нас вони слабші, ніж з нами", - зауважив український урядовець.
Він додав, що як громадянин України керується її Конституцією, де чітко зазначено, якою є кінцева мета нашої країни щодо Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.
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