Позиція генсека ООН щодо Криму відповідає резолюціям Генеральної асамблеї, яка визнає його частиною України, але він не може коментувати місцеві вибори, які відбулися на цих вихідних на окупованому півострові, бо не має на це мандату.

Так речник генсека ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу відповів на запитання кореспонденту Укрінформу.

“У тому, що стосується безпосередньо ситуації у Криму, позиція генерального секретаря послідовна та збігається із резолюціями Генеральної асамблеї, зокрема, щодо територіальної цілісності України, яка була ухвалена на 68-й сесії”, - заявив Дюжаррік.

Він додав, що позиція генсека також відповідає більш нещодавній, ухваленій на 73-й сесії ГА, резолюції “Ситуація із правами людини в Автономній республіці Крим та місті Севастополь, Україна”, у якій асамблея, серед іншого, підтвердила відданість територіальній цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів.

“У нас немає мандату, аби коментувати ці вибори. Загалом, ми зазвичай не коментуємо, якщо у нас немає мандату... Погляд генерального секретаря на це питання дуже чіткий, і він відповідає резолюції Генеральної асамблеї про територіальну цілісність України”, - додав речник.

Як повідомлялося раніше, після обміну полоненими між Україною та РФ, генеральний секретар ООН планує використати свій вплив, аби переконати сторони скористатися моментом позитивної динаміки для врегулювання конфлікту.

Антоніу Гутерреш 8 вересня назвав обмін утримуваними особами важливим гуманітарним актом, який "може стати позитивним кроком до підвищення довіри між усіма". Він також висловив надію на розблокування "регулярного та конструктивного діалогу на всіх рівнях", з прицілом на побудову шляху до того, аби одного дня знайти врегулювання конфлікту на сході Україні.