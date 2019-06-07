Суд ЄС зруйнував монополію Газпрому та врятував транзит через Україну – PGNiG

08:01 11.09.2019   Украина

Рішення суду ЄС, яким скасовано рішення Єврокомісії про надання Газпрому монопольного права на використання німецького газопроводу OPAL, фактично рятує від припинення транзит російського газу до Європи через ГТС України.

Такий висновок міститься у коментарі польської компанії PGNiG, яке було передано Укрінформу представниками компанії "Нафтогаз".

10 вересня 2019 року Суд ЄС, за позовом Урядів Польщі, Литви та Латвії, анулював рішення Європейської Комісії № C(2016) 6950 від 28 жовтня 2016 року, яким дозволявся монопольний доступ до газопроводу OPAL. Суд дійшов висновку, що "відповідне рішення було ухвалено у порушення принципів енергетичної солідарності". Суд підтримав аргументи Польщі про те, що Європейська Комісія, видаючи таке рішення, порушила принципи Європейського Союзу, оскільки не вивчила вплив такого рішення на енергетичну безпеку Польщі, заявляють у PGNiG.

Зазначається, що рішенням Єврокомісії було ухвалено монопольне використання Газпромом німецького газопроводу OPAL, дозвіл на яке було надано Газпрому енергетичним регулятором Німеччини.

Компанії PGNiG S.A., PGNiG Supply and Trading GmbH, "Нафтогаз України" та уряди Польщі, Литви і Латвії об’єднали скарги проти цього рішення у грудні 2016 року.

"З моменту видання такого рішення в 2016 році було очевидним, що рішення Єврокомісії стосовно газопроводу OPAL входить у конфлікт з законодавством ЄС, зокрема, з Третім енергетичним пакетом. Єврокомісія не змогла зважити, окрім іншого, негативний вплив власного рішення на газові ринки Польщі, Литви, Латвії та інших країн Центральної Європи. Енергетичне законодавство ЄС призначено для запобігання монополізації у доступі до газопроводів в межах (Європейської) Спільноти. Ми задоволені тим, що Суд ЄС чітко підтвердив, - законодавство ЄС рівною мірою застосовується до всіх, включаючи Газпром. Хочу висловити вдячність, головним чином, міністерства закордонних справ і міністерству енергетики, які відповідали за цю справу", - зазначив з цього приводу голова правління PGNiG Пьотр Возняк.

Судове рішення від 10 вересня 2019 року не означає завершення позову, який було подано до Суду ЄС, оскільки це рішення може бути оскаржено Європейською Комісією. Разом з цим, оскільки судове рішення має негайний ефект, рішення Єврокомісії стосовно OPAL втрачає чинність з 10 вересня 2019 року.

"Рішення суду має ще один важливий аспект. Після скасування рішення, яке надавало монопольний доступ до газопроводу OPAL, Газпром має скоротити обсяги використання газопроводу "Північний потік -1" до рівня, дозволеного у 2015 році. Наслідком цього буде транзит обсягів газу, що залишатимуться, через Україну. Оскільки Газпром не може скористатися власною монопольною позицією у використанні газопроводу OPAL, він не буде здатним припинити транзит газу в Європу через Україну, принаймні, протягом наступних місяців. Рішення Суду може врятувати Україну і Європу від ринкових потрясінь, на зразок тих, що трапилися у січні-лютому 2009 року", - додав Возняк.

Газопровід OPAL знаходиться у власності спільного підприємства WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG. Акціонерами WIGA є Wintershall Holding GmbH (50,02%) та дочірня компанія BASF, а також PAO "Газпром" (49,98%). WIGA також володіє німецькою транзитною мережею Gascade та газопроводом Nel, який є продовженням газопроводу "Північний потік" на Захід.



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