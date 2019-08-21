ЮВО: Артподразделения российской военной базы в Армении учились уничтожать тактический десант условного противника в горах
|22:00 10.09.2019
|Армения
Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении в рамках проведения полевого выхода на полигоне Алагяз приступили к уничтожению быстро движущихся целей условного противника в горах.
В ходе проведения слаженности расчетов и подразделений, а также боевых стрельб артиллеристы отрабатывают нормативы по подготовке и ведению огня по неподвижным и быстро движущимся целям, имитирующим высадку тактического десанта условного противника. Стрельба ведется прямой и полупрямой наводкой по целям на дальности до 2 километров, с применением баллистических и метеорологических поправок на высокогорную местность, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Завершится подготовка артиллеристов тактическим учением, включающим в себя ведение разведки, маневрирование в ходе боя, маскировку и использование обманных действий с артиллерийскими средствами условного противника, с учетом полученного боевого опыта в Сирии.
Всего в учениях, которые продлятся до середины октября, принимают участие более 300 военнослужащих артиллерийских подразделений и задействовано около 100 единиц военной специальной техники.
Ще на цю тему:
ЮВО: На российской базе в Абхазии отрабатывают навыков применения реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель»
ЮВО: Аварийно-спасательная группа Каспийской флотилии ликвидировала условный пожар на корабле
Россия и Сербия завершили совместные военные учения
Старейшее судно-спасатель Черноморского флота вышло в море на учения
ЮВО: На Северном Кавказе артиллерию подняли по учебной тревоге
ЮВО: В Армении российские разведчики учились форсировать горные реки
ЮВО: «Терминаторы» высадили десант в тылу условного противника