Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении в рамках проведения полевого выхода на полигоне Алагяз приступили к уничтожению быстро движущихся целей условного противника в горах.

В ходе проведения слаженности расчетов и подразделений, а также боевых стрельб артиллеристы отрабатывают нормативы по подготовке и ведению огня по неподвижным и быстро движущимся целям, имитирующим высадку тактического десанта условного противника. Стрельба ведется прямой и полупрямой наводкой по целям на дальности до 2 километров, с применением баллистических и метеорологических поправок на высокогорную местность, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Завершится подготовка артиллеристов тактическим учением, включающим в себя ведение разведки, маневрирование в ходе боя, маскировку и использование обманных действий с артиллерийскими средствами условного противника, с учетом полученного боевого опыта в Сирии.

Всего в учениях, которые продлятся до середины октября, принимают участие более 300 военнослужащих артиллерийских подразделений и задействовано около 100 единиц военной специальной техники.