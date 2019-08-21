ЮВО: На российской базе в Абхазии отрабатывают навыков применения реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель»
|21:50 10.09.2019
|Абхазия
В рамках полевых занятий личный состав огнеметного подразделения российской военной базы в Абхазии приступил к отработке навыков применения реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель» в условиях горно-лесистой местности.
В ходе занятий на полигоне Цабал огнеметчики отрабатывают нормативы по занятию выгодных огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, разведке целей и их классификации, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, военнослужащие с использованием мелкокалиберных огнеметных тренажеров и приспособлений для учебной стрельбы из «Шмеля» тренируются в правильности прицеливания из диоптрического, оптического и ночного прицелов огнемета, а также в произведении выстрела по цели.
В конце сентября по завершении курса подготовки в летнем периоде обучения огнеметчики примут участие в батальонном тактическом учении с боевыми стрельбами совместно с военнослужащими мотострелковых подразделений соединения.
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