В рамках полевых занятий личный состав огнеметного подразделения российской военной базы в Абхазии приступил к отработке навыков применения реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель» в условиях горно-лесистой местности.

В ходе занятий на полигоне Цабал огнеметчики отрабатывают нормативы по занятию выгодных огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, разведке целей и их классификации, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, военнослужащие с использованием мелкокалиберных огнеметных тренажеров и приспособлений для учебной стрельбы из «Шмеля» тренируются в правильности прицеливания из диоптрического, оптического и ночного прицелов огнемета, а также в произведении выстрела по цели.

В конце сентября по завершении курса подготовки в летнем периоде обучения огнеметчики примут участие в батальонном тактическом учении с боевыми стрельбами совместно с военнослужащими мотострелковых подразделений соединения.