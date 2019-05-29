Протягом серпня 2019 року адміністративну межу з АР Крим у Херсонській області в обох напрямках перетнули 407 752 осіб.

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

“Протягом серпня 2019 року адміністративну межу у Херсонській області в обох напрямках перетнули 407 752 осіб та 56 721 транспортних засобів. Порівняно з липнем кількість перетинів цивільного населення збільшилася на 17,47%, а також зменшилася кількість перетинів транспортних засобів на −1,90%”, — йдеться в повідомленні.

КПВВ “Чонгар” в напрямку підконтрольної території України перетнуло 107 047 осіб та 15 982 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 93 115 осіб та 14 906 одиниць транспортних засобів.

КПВВ “Каланчак” в напрямку підконтрольної території України перетнуло 83 867 осіб та 8 743 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 77 921 осіб та 8 470 одиниць транспортних засобів.

КПВВ “Чаплинка” в напрямку підконтрольної території України перетнуло 24 548 осіб та 4 327 одиниць транспортних засобів; у зворотному напрямку 21 254 осіб та 4 293 одиниць транспортних засобів.

“Громадяни України, які живуть на тимчасово окупованій території, їздять на контрольовану територію для відвідування родини, для закупівлі необхідних товарів, отримання послуг тощо”, — йдеться в повідомленні.