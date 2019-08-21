Звільненому тяжкохворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову у вівторок, 10 вересня зробили операцію.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі Прямого, пише Укрінформ.

"Сьогодні зробили важку операцію Бекірову. Приблизно годину тому вона завершилася і ми молимося, щоб він одужав", - сказала омбудсмен.

За словами Денісової, Олег Сенцов відмовився від допомоги лікарів.

"Олег (Сенцов - ред.) відмовився від медичної допомоги, він, безумовно, пройшов обстеження, але потім сказав, що він здоровий і хоче, щоб в лікарню потрапила його мама. І так і є: його мама зараз знаходиться в (лікарні - ред.) "Феофанія"", - сказала вона.

Денісова уточнила, що звільнені військові моряки також знаходяться в госпіталі, де проходять медобстеження. Вона додала, що всі звільнені українці потребують як медичного обстеження, так і психологічної підтримки.

Як повідомила у Facebook донька Бекірова Елеонора, операція тривала 5 годин, наразі Бекіров у реанімації. Згодом із ним працюватиме психолог, який допоможе йому відновитися.

57-річний Едем Бекіров був затриманий 12 грудня 2018 року на в'їзді до Криму і звинувачений за ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 (зберігання та передача вибухонебезпечних речовин і патронів). 13 грудня Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці, потім цей захід неодноразово продовжували попри те, що він - інвалід I групи (ампутована нога), хворий на цукровий діабет, а також переніс інфаркт та операцію на серці. 27 серпня 2019 року Центральний районний суд Сімферополя змінив запобіжний захід щодо Едема Бекірова з утримання у СІЗО на зобов'язання про явку до суду.

Як повідомлялося, 7 вересня відбулося взаємне звільнення громадян України і РФ. В Україну в рамках звільнення прибули 35 українців - 24 військовополонених моряки й 11 політв'язнів, серед яких і режисер Олег Сенцов.