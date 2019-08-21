Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" во вторник, 10 сентября совершил заход в Александрию в рамках дальнего плавания в Средиземном море .

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

"Визит североморцев продлится три дня. За это время корабль посетят Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Арабской Республике Египет и сотрудники российского посольства с семьями", - говорится в сообщении.



На время пребывания в порту российский корабль будет открыт для экскурсий. Кроме того, российские моряки примут участие в спортивных соревнованиях с египетскими коллегами.



"Старший на походе - начальник штаба дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Андрей Салошин и командир крейсера капитан 1 ранга Владимир Кузьмин нанесут протокольные визиты должностным лицам порта Александрия и ВМС Египта", - сообщает СФ.



Отряд боевых кораблей и судов Северного флота во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" вошел в акваторию Средиземного моря 22 августа. Североморцы посетили Алжир и провели ряд учений оборонительной направленности.



"Маршал Устинов" - крейсер проекта 1164. Предназначен для поражения ударных группировок и крупных кораблей, обеспечения боевой устойчивости противолодочных поисково-ударных групп, а также выполнения задач коллективной противовоздушной обороны соединений и конвоев в удаленных районах Мирового океана.