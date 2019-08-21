Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию

21:20 10.09.2019   Средиземноморский регион

Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" во вторник, 10 сентября совершил заход в Александрию в рамках дальнего плавания в Средиземном море .

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

"Визит североморцев продлится три дня. За это время корабль посетят Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Арабской Республике Египет и сотрудники российского посольства с семьями", - говорится в сообщении.
       
На время пребывания в порту российский корабль будет открыт для экскурсий. Кроме того, российские моряки примут участие в спортивных соревнованиях с египетскими коллегами.
       
"Старший на походе - начальник штаба дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Андрей Салошин и командир крейсера капитан 1 ранга Владимир Кузьмин нанесут протокольные визиты должностным лицам порта Александрия и ВМС Египта", - сообщает СФ.
       
Отряд боевых кораблей и судов Северного флота во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" вошел в акваторию Средиземного моря 22 августа. Североморцы посетили Алжир и провели ряд учений оборонительной направленности.
       
"Маршал Устинов" - крейсер проекта 1164. Предназначен для поражения ударных группировок и крупных кораблей, обеспечения боевой устойчивости противолодочных поисково-ударных групп, а также выполнения задач коллективной противовоздушной обороны соединений и конвоев в удаленных районах Мирового океана.



Ще на цю тему:

10:00 10.09.2019
ВМФ России получит к 2019 году атомную подводную лодку, в 2020 году еще четыре
08:00 10.09.2019
Корабли Каспийской флотилии с дружественным визитом прибыли в казахстанский порт Актау
19:30 06.09.2019
Три підводні човни вийшли з ладу у Сирії через старі радянські акумулятори
20:20 04.09.2019
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» примет участие в праздновании 25-летия со дня образования Новороссийской ВМБ
15:20 04.09.2019
Глава ОСК: Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в строй в 2021 году
14:00 02.09.2019
ЮВО: В Каспийской флотилии новый противодиверсионный катер
13:20 02.09.2019
В России утверждена стратегия развития морской деятельности
11:40 02.09.2019
В России решили поднять затопленный "Адмиралом Кузнецовым" плавдок без иностранной помощи
20:30 29.08.2019
Российский ракетный крейсер зашел с визитом в Алжир
14:10 29.08.2019
ЮВО: На Каспийской флотилии началось специальное учение по видам всестороннего обеспечения ВМФ
13:40 27.08.2019
Новый МРК проекта 22800 начнет испытания в сентябре / Фото
15:20 23.08.2019
ВМФ России впервые за 28 лет получит шесть подводных лодок
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
Всі новини країни
Армения Армения
22:00 10.09.2019
ЮВО: Артподразделения российской военной базы в Армении учились уничтожать тактический десант условного противника в горах
13:41 09.09.2019
В Ереване стартовала 3-я сессия 7-го созыва Национального Собрания Армения
20:40 06.09.2019
ЮВО: В Армении российские разведчики учились форсировать горные реки
18:50 06.09.2019
МИД: Ереван готов к налаживанию отношений с Анкарой
Всі новини країни
Болгария Болгария
21:00 10.09.2019
Болгарія: звинувачений у шпигунстві надав секретні дані організаціям з РФ
15:30 10.09.2019
Москва будет защищать задержанных в Болгарии за шпионаж в пользу России
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 10.09.2019
На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
11:45 10.09.2019
Прем'єр Греції закликав Ердогана не погрожувати Європі біженцями
18:10 06.09.2019
Греки больше других иностранцев интересовались новинкам российского форума "Армия-2019"
09:51 05.09.2019
На грецькому острові мігранти влаштували бійку, поліція застосувала сльозогінний газ
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:50 10.09.2019
ЮВО: На российской базе в Абхазии отрабатывают навыков применения реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель»
16:00 10.09.2019
В октябре запланирован визит Атлантического совета в Грузию
12:45 10.09.2019
Южная Осетия закрывает "границу" с Грузией на неопределенный срок
12:41 09.09.2019
Оппозиционер Квициния будет оспаривать итоги выборов президента Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 10.09.2019
Молдова участвует в Конференции ООН по борьбе с опустыниванием
15:41 09.09.2019
Глава МЗС Молдови пояснив, чому затягується екстрадиція судді Чауса
09:45 09.09.2019
Президент Молдови заявив про можливе зниження ціни на російський газ
20:20 06.09.2019
Голова МЗС Молдови у понеділок відвідає Україну
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 10.09.2019
ЮВО: Аварийно-спасательная группа Каспийской флотилии ликвидировала условный пожар на корабле
20:00 10.09.2019
В России перелеты в экономклассе с начала года подорожали почти на четверть
19:00 10.09.2019
Суд ЄС скасував допуск "Газпрому" до газопроводу OPAL
17:45 10.09.2019
В России заявили о разработке газотурбинные двигатели для ВМФ вместо украинских / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
Всі новини країни
Турция Турция
21:20 10.09.2019
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию
16:30 10.09.2019
Турция представят новинки оборонпрома на выставке в Лондоне
14:00 10.09.2019
В Турцию прибыла новая партия компонентов российской системы С-400
19:45 09.09.2019
Євросоюз відреагував на погрози Ердогана "відкрити двері" для біженців у Європу
Всі новини країни
Украина Украина
21:40 10.09.2019
У серпні адміністративну межу з АР Крим перетнули більше 400 тисяч осіб
21:30 10.09.2019
Звільненому кримськотатарському активісту Бекірову зробили складну операцію
20:45 10.09.2019
С момента аннексии количество избирателей в Крыму выросло на 214 тысяч человек
20:30 10.09.2019
"Миротворец" обнародовал фото россиянина, подозреваемого в похищении Решата Аметова в Крыму / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд