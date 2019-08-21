Экипаж малого артиллерийского корабля «Астрахань» Каспийской флотилии вморе ликвидировал условный пожар в ходе учения по борьбе за живучесть.



По замыслу учения, в одном из отсеков корабля возникло возгорание. Личный состав аварийно-спасательной группы (АСГ) немедленно приступил к обнаружению, локализации и ликвидации пожара, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

При помощи специального противопожарного средства «Пеногон» АСГ быстро нейтрализовала очаг возгорания и не допустила распространения огня в другие отсеки.

Важным этапом противопожарной подготовки является отработка быстроты и слаженности действий АСГ. Учения по борьбе за живучесть проводятся на кораблях регулярно для отработки навыков каждого члена экипажа при возникновении чрезвычайной ситуации.

После борьбы с пожаром на корабле АСГ отработала нормативы по устранению пробоины в корпусе и остановки течи.

Помимо этого, сообщается, что военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Каспийской флотилии приступили к отработке мероприятий по организации завоза зимовочных запасов на радиотехнические посты и навигационные маяки, расположенные на островах и в труднодоступных районах побережья Каспийского моря.

Специалистами служб МТО предстоит доставить более 50 тонн различных грузов, в числе которых продовольствие, горюче-смазочные материалы (ГСМ) и другие материальные средства. Для доставки будут использованы суда вспомогательного флота, транспортная авиация, средства транспортировки и заправки ГСМ.

Всего предстоит доставить и обеспечить материальными средствами около 10 пунктов завоза в районах ответственности КФл.