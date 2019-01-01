На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
|20:15 10.09.2019
|Греция
Чрезвычайное происшествие на военно-морской базе находящейся на греческом острове Лерос, на первых страницах греческих СМИ.
Генеральный штаб ВМС Греции сообщил в понедельник, 9 сентября, что произошла кража военной техники, пишут Русские Афины.
Во вторник, 10 сентября утром, группа из полицейского подразделения по борьбе с терроризмом была отправлена на остров Лерос, чтобы провести расследование исчезновения военной техники и снаряжения с военно-морской базы.
В заявлении Генерального штаба ВМС Греции, распространенном СМИ в понедельник вечером, сообщалось об инциденте, но не указывалось, состояло ли пропавшее имущество из оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, но его обнаружение рассматривается как вопрос первостепенной важности.
Греческий телеканал Антенна ТВ сообщил, что среди похищенного оборудования были противотанковые ракеты, боеприпасы и гранаты.
Согласно сообщениям Генштаба, не было зафиксировано никаких признаков внешнего проникновения на склад, где хранилось оружие и техника, что по мнению следователей означает, что кража могла быть делом сотрудников склада.
Для Греции, подобные кражи, являются редкостью, по крайней мере, последние десятилетия.
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