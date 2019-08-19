Захист через суд вимагатиме компенсації моральної шкоди Балуху

19:15 10.09.2019   Крым

Адвокат Ольга Дінзе планує у суді вимагати компенсації моральної шкоди українському активісту Володимиру Балуху, який повернувся в Україну в рамках обміну утримуваними з РФ, через постійне перебування її підзахисного у штрафному ізоляторі.

Про це пише УНН із посиланням на "Крим. Реалії".

“Торжоцький міжрайонний суд Тверської області Росії 26 вересня має розглянути скаргу захисту звільненого з російського ув’язнення українського активіста з Криму Володимира Балуха через його безперервного перебування в ШІЗО російської колонії”, — йдеться у повідомленні.

Адвокат Володимира Балуха повідомила про перешкоди у розгляді справи: “У зв’язку з тим, що Балух відбув з колонії разом з особистою справою, у нас відкладається судове засідання, оскільки виникли певні перепони до розгляду. Я продовжую діяти у цьому напрямку. Наступне судове засідання у нас буде 26 вересня. Я буду уточнювати позовні вимоги, у частині відшкодування моральної шкоди”.

Нагадаємо, що Володимира Балуха регулярно відправляли до штрафного ізолятора у російській колонії. За чотири місяці ув’язненого направляли до ізолятору шість разів.

Також нагадаємо, що 7 вересня відбувся обмін полоненими між Росією та Україною. Серед них був і Володимир Балух.



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