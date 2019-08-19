В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по оккупированным Крыму и Севастополю произошли кадровые изменения.

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу оккупационного ведомства Михаила Назарова, сообщает РИА Новости со ссылкой на Коммерсант.

По данным издания, президент России подписал указ, по которому почти 30 высших должностных лиц в нескольких российских регионах были освобождены от своих должностей. В этот список попал и руководитель крымского Следкома.

В пресс-службе ведомства РИА Новости Крым подтвердили информацию о наличии такого документа, но комментировать отставку своего главы отказались, заявив, что "не уполномочены". Сам Назаров также предпочел сохранить молчание, отказавшись отвечать на вопросы по телефону.

54-летний уроженец Ярославской области генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров занимал кресло руководителя регионального Следкома с сентября 2014 года.

Кто сменит его на этом посту, пока неизвестно, на сайте ведомства исполняющим обязанности руководителя ГСУ СК России по оккупированным Крыму и Севастополю указан Владимир Терентьев.