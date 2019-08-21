С 2014 года количество избирателей в оккупарованном Крыму выросло на 214 тысяч человек. В Севастополе – на 12 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные региональных комиссий, пишут Примечания.

На первых выборах в "законодательные органы" оккупированных Крыма и Севастополя было зарегистрировано: в Крыму – 1,264 млн человек, в Севастополе– 308 тысяч.

В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в Крыму 1,478 млн избирателей, в Севастополе – 320 тыс.

По состоянию на 10 утра явка в этих "субъектах федерации" составляла - 5,88% и 5,28%, что является самым низким показателем с момента аннексии Крыма Россией.