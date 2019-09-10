"Миротворец" обнародовал фото россиянина, подозреваемого в похищении Решата Аметова в Крыму / Фото
|20:30 10.09.2019
|Крым
В «Миротворце» назвали фамилию гражданина России — военного пенсионера, причастного к похищению в 2014 году в аннексированном Крыму крымско-татарского активиста Решата Аметова, позже найденного мертвым со следами пыток.
Как утверждают в «Миротворце», фигурант дела — Евгений Скрипник (позывной «Прапор») — с 2014 года находится в «Чистилище». И называют его убийцей Аметова, пишет издание Факты.
Слідством втановлено, що Рішата Амєтова вбив росіянин, який ще з листопада 2014 року знаходиться у Чистилищі сайта Миротворець.
В его досье содержаться и фотографии, подтверждающие участие Скрипника в боевых действиях на Донбассе. На одной из них он изображен вместе с Игорем Стрелковым.
Фото Миротворец
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