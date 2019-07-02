В России перелеты в экономклассе с начала года подорожали почти на четверть

20:00 10.09.2019   Россия

Средняя стоимость авиабилета в экономклассе за восемь месяцев текущего года в России выросла на 24,1%. 

Как рассказали «Известиям» в Росстате, рост цен стал самым высоким с 2008 года, передает Крыминформ.

«По информации Росстата, за последние восемь месяцев средняя цена авиабилета экономкласса поднялась на 24,1%. Из данных ведомства следует, что это самый интенсивный рост стоимости перелетов с кризисного 2008 года. Тогда рост тоже составил 24,1%. В предыдущие годы подорожание с января по август было в пределах от 2 до 19%. При этом средняя стоимость билета экономкласса в расчете на 1000 км пути в годовом выражении (август текущего года к августу 2018-го) выросла на 18,3%», – пишет издание.

Минтранс заявляет, что увеличение стоимости билетов не должно превышать инфляцию, и намерен принять меры для сдерживания цен. По мнению экспертов, это возможно только при финансовом участии государства.

Решение, принятое на долгосрочную перспективу, требует выравнивания конкуренции: необходимо активное субсидирование региональных и местных рейсов и уход от «плоских» тарифов на магистральных линиях.

По данным Росстата, в августе стоимость билетов всегда находится на пике, после они дешевеют до декабря. Крупные агрегаторы уже отметили снижение цен на авиабилеты.



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