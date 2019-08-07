В продаваемых в Крыму сухих детских завтраках нашли вредный токсин

19:45 10.09.2019   Крым

Роскачество провело исследование сухих завтраков 18 торговых марок. В шоколадных шариках пяти производителей («ВкусВилл», «Дансония», «Лента», «О’Кей», Nesquik) был превышен уровень токсина под названием «охратоксин А». 

Безопасной и качественной признали продукцию 12 торговых марок, сообщают Новости Крыма со ссылкой на информацию Роскачества.

Сухие завтраки двух компаний — Globus (Россия) и Schr (Германия) — соответствовали не только требованиям к безопаские СМИности и качеству, но и стандартам Роскачества.

Эксперты проверяли сухие завтраки стоимостью от 12 до 186 руб. за 100 г. Продукция 17 торговых марок произведена в России, один бренд был из Германии. Товары исследовали по 222 показателям качества и безопасности.

Роскачество отмечает, что «охратоксин А» выявлен впервые за четыре года исследований. Это наиболее вредный токсин из всех трех разновидностей охратоксинов (А, В и С). 

«Охратоксин А» вырабатывается несколькими видами грибков (Aspergillus и Penicillium). Токсин негативно влияет на почки (может вызвать атрофию канальцев и интерстициальный фиброз). По техрегламенту содержание «охратоксина А» не должно превышать 0,005 мг/кг. В шариках «Дансония» содержание токсина достигало 0,0165, «О’Кей» — 0,0144, Nesquik — 0,0098, «Лента» — 0,0075, «ВкусВилл» — 0,0073.

По данным Роскачества, в 15 сухих завтраках превышено количество сахарозы. В двух случаях зафиксированы несовпадения по энергетической ценности, массовой доле белка и массовой доле жира. Шесть торговых марок представили недостоверную информацию по содержанию белка и жира. Еще у одного сухого завтрака не совпал с фактическим показатель массовой доли жира.

Во всех проверенных шоколадных шариках не обнаружили трансжиров и ГМО. Также эксперты не выявили патогенных микроорганизмов (в том числе сальмонеллы) и бактерий группы кишечной палочки (стафилококков и колиформ). 

Не заявленных в маркировке консервантов и красителей в завтраках тоже не нашли.



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