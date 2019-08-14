Одеський порт перевантажує партію бензину з Болгарії / Фото

19:30 10.09.2019   Одесса

В Одеський морський порт зайшов танкер Amphitrite (прапор — Ліберія), який доставив 27 тис. тонн бензину з Бургаса. 

Про це повідомила прес-служба адміністрації порту, пишуть Порти України.

Згідно з повідомленням, судно пришвартоване біля причалу №5 нафтогавані.

За інформацією експедитора, вантаж призначений не для заправок, а для виробничих потреб підприємства «Карпатнафтохім», розташованого в Калуші. Бензин вивантажують у ємності ПАТ «Одеснафтопродукт», після чого будуть відправляти в цистернах до місця призначення.

Начальник адміністрації Одеського порту Ігор Ткачук відзначив зростання перевалки нафтопродуктів, починаючи з серпня 2019 року. «Якщо в серпні 2018 року було перевалено 120,3 тис. тонн нафтопродуктів, то в серпні нинішнього року — 184,7 тис. тонн. Таким чином, зростання перевалки склало 64 тис. тонн. Хоча про стабілізацію ситуації щодо нафтоперевалки поки говорити зарано, кожен додатковий танкер ми сприймаємо як позитивний знак пожвавлення на вітчизняному ринку нафтопродуктів і в економіці країни», — зазначив він.

Минулого вівторка Одеський порт прийняв танкер танкер Valsesia (прапор — Мальта), який доставив 30 тис. тонн дизельного палива з Греції.

У липні 2019 року Одеський порт прийняв першу в історії України партію нафти із США.

Одеський морський порт розташований у південно-західній частині Одеської затоки. Кількість вантажних причалів — 31, довжина вантажного причального фронту — 6,291 кілометра. У порту працюють портові оператори ДП «КТО», ТОВ «Бруклін-Київ», ТОВ «Металзюкрайн Корп», ТОВ «Новолог», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл», ТОВ «Новотех-Термінал», ТОВ «УНСК», ПАТ «ДПЗКУ «Одеський зерновий термінал» та інші.

Одеський морський порт у 2018 році скоротив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 10,1% — до 21,698 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 16% проти 18,2% в 2017 році.



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