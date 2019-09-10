Суд ЄС скасував допуск "Газпрому" до газопроводу OPAL
|19:00 10.09.2019
|Россия
Суд Євросоюзу у вівторок скасував рішення ЄС, що дозволяє російському "Газпрому" постачати більше газу по газопроводу OPAL, який зв'язує його газопровід Nord Stream з Німеччиною.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
"Це рішення було ухвалене з порушенням засади енергетичної солідарності", - вирішили судді з Люксембурга.
Йдеться про рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяло ширше використання газопроводу OPAL. До того росіяни використовували половину його потужностей.
Польща заявила, що рішення ЄК призводить до концентрації в одних руках джерел і засобів постачання газу, що "суперечить принципу диверсифікації джерел, шляхів постачання та управління ризиками перешкод або припинення поставок газу". В результаті польський уряд оскаржив це рішення у Суді ЄС.
У грудні 2018 року Варшава аргументувала, що рішення ЄК є несприятливим для енергетичної безпеки Польщі.
"Суд установив недійсність рішення Комісії про затвердження зміни системи встановлення винятків щодо використання газопроводу OPAL", - йдеться в постанові суду ЄС.
Теоретично ЄК може подати апеляцію на рішення суду, але вона має бути обмежена тільки юридичними питаннями.
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