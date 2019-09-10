Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Джорджета Минку участвует 9-11 сентября в 14-ой сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

Конференция проходит в городе Нью-Дели (Индия) , передает МОЛДПРЕС.

Основными темами конференции являются вопросы изменения климата, борьба с опустыниванием, засухой и деградацией почвы.

«Повышенное внимание будет уделено вопросам, связанным с опустыниванием/деградацией почвы, засухой, изменениями климата, эрозии почвы, возобновляемыми источниками энергии, развитием сельских и городских сообществ, содействием глобальному движению по защите окружающей среды и др.», - пояснила министр.

По словам Минку, участие в мероприятии поспособствует реализации государственной стратегии в данной сфере.

В конференции участвуют официальные представители двухсот стран: представители национальных, региональных и местных органов власти, научных и исследовательских сообществ, бизнеса, международных и неправительственных организаций и др.

Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) была создана в 1994 году. Республика Молдова присоединилась к UNCCD в 1998 году.

Опустынивание или дезертификация является глобальной проблемой с серьезными последствиями для сохранения биоразнообразия, экологической безопасности, борьбы с бедностью, общественно-экономической стабильностью и устойчивым развитием, что очень актуально и для нашей страны. Согласно последним данным, на территории Республики Молдова около 40% сельскохозяйственных угодий подвержены эрозии, а каждый год площадь таких земель увеличивается в среднем на 0,9%.