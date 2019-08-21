Верховный суд России назначил на 15 октября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Севастопольского городского суда по «делу «украинских диверсантов» Владимира Дудки и Алексея Бессарабова.

Об этом сообщил сын Владимира Дудки Илья Каверников, пишут Новости Крыма.

«Позвонила адвокат Оксана Железняк и сообщила, что апелляцию назначили на 15 октября. До этого времени их должны этапировать в Москву», – рассказал он.

Ранее адвокат Сергей Легостов сообщил, что у осужденного Владимира Дудки, который содержится в симферопольском СИЗО, снова ухудшилось состояние здоровья.

Севастопольский городской суд 4 апреля приговорил фигурантов «дела «украинских диверсантов» Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке – в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову – в размере 300 тысяч рублей.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи этим приговором.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра «Номос»​ Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки.