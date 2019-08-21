Убивство кримськотатарського активіста Решата Аметова розкрили / Фото

17:15 10.09.2019   Крым

Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим розкрито викрадення та вбивство кримськотатарського активіста Решата Аметова у 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК, пише Укрінформ.

"Було здобуто достатньо доказів, які свідчать про те, що викрадення Решата Аметова було здійснено двома учасниками не передбаченого Конституцією та законами України збройного формування під назвою "самооборона Криму". Викрадення Аметова учасниками НСЗФ "самооборона Криму" здійснювалось під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації С., який проходив військову службу в 76-й Повітрянодесантній дивізії та в 728 окремому батальйоні зв’язку ЗС РФ. Військовий пенсіонер", - йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що після вчинення зазначеного злочину С. залишив територію АР Крим, брав участь у бойових діях у складі терористичної організації "ДНР" та в квітні 2014 року вчинив аналогічний злочин, пов'язаний із організацією викрадення трьох офіцерів спецпідрозділу Служби безпеки України "Альфа".

У відомстві повідомили, що 22 серпня 2019 року слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м.Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим громадянам Б., Р., та С. повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування) та ч. 3 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки).

Підозрюваних оголошено у міжнародний розшук.

Досудовим розслідуванням установлено, що 3 березня 2014 року на площі біля будівлі Ради міністрів АР Крим у м. Сімферополі було викрадено громадянина України Решата Аметова, який вийшов на мітинг проти окупації Криму Російською Федерацією.

Викраденого примусово помістили до автомобіля "Chevrolet Lacetti" та відвезли до штабу "самооборони Криму". Там востаннє працював мобільного телефон Аметова.

15 березня 2014 року тіло Решата Аметова було виявлено в полі біля с. Земляничне Білогірського району АР Крим з зовнішніми ознаками насильницької смерті.

У 2017 році указом Президента України Решату Аметову присвоєно звання Героя України посмертно.

Фото з сайту Укрінформ



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