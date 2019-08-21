С 1 июня по 31 августа 2019 года Керченская паромная переправа перевезла 4,2 тысячи пассажиров.

Легковых автомобилей переправлено 413 штук, а грузовиков – 100, пишет КИА.

Как сообщили сотрудники переправы, там работает только одно судно – «Нина Малкова». «Вместимость парома составляет 15 легковых или 4 еврофуры и 62 пассажира», — уточнили на предприятии.

Напомним, Керченская паромная переправа возобновила свою работу в феврале 2019 года. Регулярное сообщение между портом «Крым» и портом «Кавказ» осуществляется согласно расписанию.