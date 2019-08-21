Путин предложил три кандидатуры на пост "главы" оккупированного Крыма республики
|16:15 10.09.2019
|Крым
Президент России внес на рассмотрение т.н. "Государственного совета Крыма" три кандидатуры на пост главы оккупационного правительства.
Как сообщил сегодня, 10 сентября, "спикер крымского парламента" Владимир Константинов, наиболее вероятным кандидатом будет Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.
«Президент внес на рассмотрение три кандидатуры: Аксенова, Шперова и Богатыренко. Аксёнов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно», – сказал Константинов.
Сергей Богатыренко – руководитель крымского отделения КПРФ, Павел Шперов – депутат Госдумы от ЛДПР.
Сергей Аксенов официально занимает пост главы оккупационного правительства Крыма с октября 2014 года.
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