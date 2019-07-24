В России заявили о разработке газотурбинные двигатели для ВМФ вместо украинских / Фото
|17:45 10.09.2019
|Россия
"Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) разработала линейку газотурбинных двигателей для ВМФ вместо украинских силовых установок.
Об этом агентству "РИА Новости" рассказал заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин, передает Sudostroenie.info.
По его словам, линейка, созданная по заказу Минобороны, включает в себя базовые газотурбинные двигатели от восьми тысяч лошадиных сил до 25 тысяч лошадиных сил. В этот диапазон входят двигатели семейства М70 для кораблей класса "Зубр" и "Мурена" на воздушных подушках, а также двигатель М90ФР для фрегатов проекта 22350 и корветов проекта 20386.
Отметим, данная линейка двигателей была представлена ОДК в ходе недавнего Международного военно-морского салона.
Фото: Sudostroenie.info
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