"Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) разработала линейку газотурбинных двигателей для ВМФ вместо украинских силовых установок.



Об этом агентству "РИА Новости" рассказал заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин, передает Sudostroenie.info.



По его словам, линейка, созданная по заказу Минобороны, включает в себя базовые газотурбинные двигатели от восьми тысяч лошадиных сил до 25 тысяч лошадиных сил. В этот диапазон входят двигатели семейства М70 для кораблей класса "Зубр" и "Мурена" на воздушных подушках, а также двигатель М90ФР для фрегатов проекта 22350 и корветов проекта 20386.



Отметим, данная линейка двигателей была представлена ОДК в ходе недавнего Международного военно-морского салона.





Фото: Sudostroenie.info