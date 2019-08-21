По итогам незаконных выборов депутатов т.н. "Государственного совета Крыма" в новый созыв регионального парламента прошли представители трех политических партий – "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ.

Об этом сообщил председатель "избиркома" оккупированного Крыма Михаил Малышев, пишет РИА Новости.

По результатам обработки 99,99% протоколов участковых комиссий большинство голосов крымчан получила партия "Единая Россия" – 54,75%. На втором месте – ЛДПР (16,84%), на третьем – КПРФ (8,19%).

Остальные "политсилы" не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

Так, Коммунистическая партия "Коммунисты России" получили 4,03% голосов, "Справедливая Россия" — 3,99%, Партия пенсионеров – 3,63%, партия "Родина" — 2,71%, "Патриоты России" — 0,39".

На одномандатных мажоритарных округах победу одержали кандидаты от "Единой России".

Таким образом, данная "политическая сила" получит большинство мандатов в новом созыве крымского "парламента".

"Порядка 60 мандатов будет иметь "Единая Россия", десять мандатов получит ЛДПР, пять – КПРФ", – сообщил Малышев. Глава крымского избиркома добавил, что по состоянию на 18:00 9 сентября в систему ГАС "Выборы" поступила информация от 1200 участковых комиссий из 1201.

Явка избирателей на выборы в Крыму составила 33,28%.