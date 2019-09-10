Потенциальным инвесторам представят возможности порта Скадовск

15:15 10.09.2019   Украина

В Скадовске пройдет встреча руководства Херсонской обладминистрации и Администрации морских портов Украины с потенциальными инвесторами развития порта Скадовск.

11 сентября в Скадовске руководство Херсонской ОГА и АМПУ встретятся с представителями бизнеса и обсудят перспективы развития порта Скадовск.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на АМПУ.

"На встрече в формате открытого диалога планируется обсудить с потенциальными инвесторами перспективы их участия в реализации инфраструктурных проектов в порту Скадовск. Потенциальным инвесторам будут представлена актуальная информация о текущих показателях работы порта, стратегических планах его дальнейшего развития, перспективах применения механизма государственно-частного партнерства (аренды, концессии, совместной деятельности) для реализации инвестиционных проектов", - рассказали в АМПУ.

Также планируется обсудить с руководством области и порта проблемные вопросы, которые могут влиять на деятельность частных компаний: оформление прав на землю, аренда государственного имущества и т.д.

На встречу с потенциальными инвесторами придут глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, начальник Скадовского филиала АМПУ Александр Кугут, директор ГП "Скадовский МТП" Александр Литвиненко.

Напомним, что в 2018 году объем перевалки грузов в Скадовском порту снизился в 2,5 раза, по сравнению с 2017-м. Через порт в прошлом году прошло 8,4 тыс. т грузов. В то время как в 2017 году этот показатель составлял 20,9 тыс. т. Порт Скадовск значительно сократил обработку наливных грузов (нефтепродуктов) - на 62%, до 5,9 тыс. т. Переработка сухих сыпучих грузов (зерно) снизилась до нуля, в сравнении с 2,5 тыс. т в 2017 году. Оборот тарно-штучных грузов уменьшился на 14%.

В 2017 году порт потерял треть грузооборота. Основная проблема порта - это глубины, которые не отвечают паспортным показателям.



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