Державне підприємство "СЕТАМ" продає арештований Державною виконавчою службою Міністерства юстиції Херсонський нафтоперевалочний комплекс за 201,48 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба СЕТАМ, пише Економична правда.

На аукціон виставлено майновий комплекс загальною площею 5471,5 кв.м. Стартова ціна лоту за оцінкою незалежного суб’єкту оціночної діяльності на замовлення державного виконавця - 201,482 млн грн.

Дата проведення торгів - 9 жовтня 2019 року.

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало Херсонський нафтоперевалочний комплекс, якій раніше належав Сергію Курченку, в управління невідомій компанії "Вествайт трейд", яка має ознаки фіктивності.

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів, коментуючи передачу управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом невідомій компанії, заявили, що провели повноцінний і законний конкурс.

Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державному "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами".