Экспортные доходы «Газпрома» рухнули почти на 40%

16:45 10.09.2019   Россия

«Газпром» столкнулся с резким падением доходов от продажи газа на внешних рынках.

Это следует из оперативной статистики ЦБ РФ по платежному балансу за второй квартал, пишет finanz.ru.

В апреле-июне, по оценке регулятора, торговля газом принесла в Россию лишь 8,7 млрд долларов валютной выручки.

По сравнению с первым кварталом (14,1 млрд) приток «газовых долларов» упал на 38,2%, а в годовом выражении - на 20% и стал минимальным за два года.

Суммы существенно меньше в этом десятилетии «Газпром» зарабатывал лишь однажды - летом 2016 года (6,5-6,6 млрд долларов за квартал), когда цены на газ в Европе рухнули вслед за нефтяными и оказались на минимумах за 12 лет.

«Газпром» получил двойной удар: он столкнулся с заметным сокращением экспорта, на которое наложилось еще и падение цен.

В первом квартале поставки в Европу упали 10%, во втором был зафиксирован рост, однако годовой показатель остался в минусе - на 6%.

Обвальное падение спроса «Газпром» зафиксировал в Турции: поставки сократились практически вдвое (до 4,4 млрд кубометров в первом квартале) и стали минимальными с 2010 года.

В результате российский газ впервые в истории проиграл конкуренцию СПГ: в январе 2019 турецкие операторы приобрели у «Газпрома» 1,837 млрд кубометров, а в сжиженном виде - 2,34 млрд кубометров, а феврале - 1,214 млрд кубометров против 1,693 млрд.

Спотовые цены на газ в Европе начали снижаться в октябре 2018 года и к апрелю 2019 оказались в зоне многолетних минимумов, покинуть которую не могут до сих пор: на крупнейшем хабе - TTF в Нидерландах - газ с немедленной поставкой продается по 120-130 долларов за тысячу кубометров.

Контракты на предстоящую зиму стоят значительно дороже - 200 долларов за тысячу кубов. Тем не менее, до прогнозов «Газпрома» цены по-прежнему недотягивают: компания заложила в бюджет 230-250 долларов.

Прогноз по ценам для «Газпрома» пессимистичный, говорит аналитик Альфа-банка Артем Корыцко: в 2019 году поставки СПГ из США с «первой волны» проектов вступили в период максимального роста, и это уже привело резкому увеличению доли СПГ в европейском импорте - с 10% до 20%.

Неясность с транзитом газа через Украину заставляет покупателей готовиться, заполняя подземные хранилища - это поддержит продажи «Газпрома» во втором полугодии, пишут аналитики «Атона». Тем не менее, запасы в ПХГ уже находятся на рекордных в истории отметках, а к августу все мощности по хранению будут исчерпаны.

Цены в контрактах «Газпрома» следуют за спотовыми с лагом в 6-9 месяцев, напоминает Атон»: это окажет давление на финрезультаты компании, которая может недосчитаться к концу года 5 млрд долларов виде EBITDA (36,2 млрд долларов, -12%).

Дефицит газовых доходов ударил по торговому и платежному балансу России: профицит первого сжался на 15% (с 46,8 до 39,7 млрд долларов), а второго - практически втрое (с 33,7 до 12,1 млрд долларов на второй квартал). При этом в июне сальдо валютных потоков и вовсе стало отрицательным, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: экономика отдала на 1 млрд долларов больше, чем заработала.



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