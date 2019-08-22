Турция представят новинки оборонпрома на выставке в Лондоне
|16:30 10.09.2019
|Турция
Турецкие компании представят свою продукцию на XX Международной выставке техники для обороны и безопасности (The Defence & Security Equipment International Exhibition - DSEI) в Лондоне.
В выставке, которая пройдет с 10 по 13 сентября, примут участие более 1,6 тысяч оборонных компаний из более чем 50 стран мира, в том числе 42 турецкие фирмы, пишет Анадолу.
Организатором участия турецких компаний в DSEI выступает Управление оборонной промышленности Турции (SSB)
Ожидается, что выставку, которая проводится раз в два года, посетят свыше 35 тысяч человек.
Турецкая делегация во главе с руководителем Управления оборонной промышленности Турции Исмаилем Демиром проведет переговоры с делегациями ряда стран.
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