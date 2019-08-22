Турецкие компании представят свою продукцию на XX Международной выставке техники для обороны и безопасности (The Defence & Security Equipment International Exhibition - DSEI) в Лондоне.

В выставке, которая пройдет с 10 по 13 сентября, примут участие более 1,6 тысяч оборонных компаний из более чем 50 стран мира, в том числе 42 турецкие фирмы, пишет Анадолу.

Организатором участия турецких компаний в DSEI выступает Управление оборонной промышленности Турции (SSB)

Ожидается, что выставку, которая проводится раз в два года, посетят свыше 35 тысяч человек.

Турецкая делегация во главе с руководителем Управления оборонной промышленности Турции Исмаилем Демиром проведет переговоры с делегациями ряда стран.