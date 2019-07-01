В октябре запланирован визит Атлантического совета в Грузию

16:00 10.09.2019   Грузия

Благодаря главному стратегическому партнеру Грузии - США, страна продвигается вперед в интеграции в НАТО.

Об этом в понедельник, 9 сентября, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает Грузия.Online со ссылкой на Общественный вещатель Грузии. 

Выступая на международной конференции в Тбилиси, организованной Институтом Маккейна, Залкалиани отметил, что если сравнивать с тем, что было в Грузии 10 лет назад, то прогресс в нынешней ситуации очевиден.

«Мы - самая успешная страна-аспирант, и у Грузии есть все практические инструменты для достижения конечной цели, членства в НАТО. Мы успешно осуществляем все практические инструменты, такие как ежегодная Национальная программа, всеобъемлющий пакет НАТО-Грузия, участие Грузии в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, где мы являемся крупнейшим контрибьютором этой очень важной миссии на душу населения. Мы бок о бок боремся вместе с нашими стратегическими партнерами. Мы понесли потери, 33 грузина погибли в Афганистане. Это наш вклад в глобальную безопасность, и мы осознаем, насколько важно наше участие там», - заявил Залкалиани.

По словам министра иностранных дел Грузии, интеграция Грузии в НАТО является главным приоритетом внешней политики правительства Грузии, что отражено в конституции Грузии. Залкалиани сообщил, что в октябре в Батуми запланирован визит Атлантического совета и «это будет очередная демонстрация прогресса Грузии».

«Мы хотим, чтобы вопрос Грузия обсуждался на встречах на высоком уровне, в том числе на встрече министров в Вашингтоне. Естественно, мы осознаем, что нас могут не пригласить, однако вопрос Грузии на встречах высокого уровня должен быть в политической повестке дня», - заявил Залкалиани.



Ще на цю тему:

08:10 01.08.2019
Столтенберг приїде на початку жовтня в Тбілісі обговорювати питання безпеки в Чорному морі
16:40 26.07.2019
Первая партия военной техники прибыла в Грузию для участия в Agile Spirit 2019
13:40 24.07.2019
В Грузии пройдут учения с участием 14 стран-членов и партнеров НАТО
11:40 01.07.2019
Военнослужащие стран и партнеров НАТО проходят курс горной подготовки в Грузии
14:55 14.06.2019
Москва обеспокоена поддержкой США вступления Грузии в НАТО
12:59 04.06.2019
Грузія хоче спростити кораблям НАТО доступ в свої порти
15:31 11.05.2019
Военные инструкторы США обучат еще одно грузинское подразделение
09:01 22.04.2019
Американський ракетний есмінець прибув у грузинський порт Батумі на Чорному морі
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
19:41 29.03.2019
Вошедшие в Черное море корабли НАТО посетят грузинский порт Поти
12:21 28.03.2019
Грузия прододжит курс на вступление в НАТО - Зурабишвили
12:41 25.03.2019
Сподіваємось скоро привітати вас в НАТО - Столтенберг про Грузію
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
Всі новини країни
Армения Армения
22:00 10.09.2019
ЮВО: Артподразделения российской военной базы в Армении учились уничтожать тактический десант условного противника в горах
13:41 09.09.2019
В Ереване стартовала 3-я сессия 7-го созыва Национального Собрания Армения
20:40 06.09.2019
ЮВО: В Армении российские разведчики учились форсировать горные реки
18:50 06.09.2019
МИД: Ереван готов к налаживанию отношений с Анкарой
Всі новини країни
Болгария Болгария
21:00 10.09.2019
Болгарія: звинувачений у шпигунстві надав секретні дані організаціям з РФ
15:30 10.09.2019
Москва будет защищать задержанных в Болгарии за шпионаж в пользу России
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 10.09.2019
На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
11:45 10.09.2019
Прем'єр Греції закликав Ердогана не погрожувати Європі біженцями
18:10 06.09.2019
Греки больше других иностранцев интересовались новинкам российского форума "Армия-2019"
09:51 05.09.2019
На грецькому острові мігранти влаштували бійку, поліція застосувала сльозогінний газ
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:50 10.09.2019
ЮВО: На российской базе в Абхазии отрабатывают навыков применения реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель»
16:00 10.09.2019
В октябре запланирован визит Атлантического совета в Грузию
12:45 10.09.2019
Южная Осетия закрывает "границу" с Грузией на неопределенный срок
12:41 09.09.2019
Оппозиционер Квициния будет оспаривать итоги выборов президента Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 10.09.2019
Молдова участвует в Конференции ООН по борьбе с опустыниванием
15:41 09.09.2019
Глава МЗС Молдови пояснив, чому затягується екстрадиція судді Чауса
09:45 09.09.2019
Президент Молдови заявив про можливе зниження ціни на російський газ
20:20 06.09.2019
Голова МЗС Молдови у понеділок відвідає Україну
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 10.09.2019
ЮВО: Аварийно-спасательная группа Каспийской флотилии ликвидировала условный пожар на корабле
20:00 10.09.2019
В России перелеты в экономклассе с начала года подорожали почти на четверть
19:00 10.09.2019
Суд ЄС скасував допуск "Газпрому" до газопроводу OPAL
17:45 10.09.2019
В России заявили о разработке газотурбинные двигатели для ВМФ вместо украинских / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
Всі новини країни
Турция Турция
21:20 10.09.2019
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию
16:30 10.09.2019
Турция представят новинки оборонпрома на выставке в Лондоне
14:00 10.09.2019
В Турцию прибыла новая партия компонентов российской системы С-400
19:45 09.09.2019
Євросоюз відреагував на погрози Ердогана "відкрити двері" для біженців у Європу
Всі новини країни
Украина Украина
21:40 10.09.2019
У серпні адміністративну межу з АР Крим перетнули більше 400 тисяч осіб
21:30 10.09.2019
Звільненому кримськотатарському активісту Бекірову зробили складну операцію
20:45 10.09.2019
С момента аннексии количество избирателей в Крыму выросло на 214 тысяч человек
20:30 10.09.2019
"Миротворец" обнародовал фото россиянина, подозреваемого в похищении Решата Аметова в Крыму / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд