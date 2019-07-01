Благодаря главному стратегическому партнеру Грузии - США, страна продвигается вперед в интеграции в НАТО.

Об этом в понедельник, 9 сентября, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает Грузия.Online со ссылкой на Общественный вещатель Грузии.

Выступая на международной конференции в Тбилиси, организованной Институтом Маккейна, Залкалиани отметил, что если сравнивать с тем, что было в Грузии 10 лет назад, то прогресс в нынешней ситуации очевиден.

«Мы - самая успешная страна-аспирант, и у Грузии есть все практические инструменты для достижения конечной цели, членства в НАТО. Мы успешно осуществляем все практические инструменты, такие как ежегодная Национальная программа, всеобъемлющий пакет НАТО-Грузия, участие Грузии в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, где мы являемся крупнейшим контрибьютором этой очень важной миссии на душу населения. Мы бок о бок боремся вместе с нашими стратегическими партнерами. Мы понесли потери, 33 грузина погибли в Афганистане. Это наш вклад в глобальную безопасность, и мы осознаем, насколько важно наше участие там», - заявил Залкалиани.

По словам министра иностранных дел Грузии, интеграция Грузии в НАТО является главным приоритетом внешней политики правительства Грузии, что отражено в конституции Грузии. Залкалиани сообщил, что в октябре в Батуми запланирован визит Атлантического совета и «это будет очередная демонстрация прогресса Грузии».

«Мы хотим, чтобы вопрос Грузия обсуждался на встречах на высоком уровне, в том числе на встрече министров в Вашингтоне. Естественно, мы осознаем, что нас могут не пригласить, однако вопрос Грузии на встречах высокого уровня должен быть в политической повестке дня», - заявил Залкалиани.