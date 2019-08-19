Специальное помещение для задержанных лиц в Массандровском отделе полиции приведено в соответствии с «современными нормами».

Об этом сообщил начальник управления МВД России по оккупированной Ялте Виктор Шварц, сообщают Новости Крыма.

«На сегодняшний день у нас создано эталонное помещение для временного содержания задержанных лиц в Массандровском отделе полиции. Перенимать опыт к нам приезжают сотрудники республиканского МВД и других районов полуострова», – заявил он.

Шварц выразил благодарность главе администрации Ялты Алексею Челпанову за содействие в решении этого вопроса и пообещал, что в ближайшее время аналогичные работы будут проведены в Ливадийском отделе полиции, а затем и в Алупкинском.

Помещение для задержанных в Массандровском отделе полиции рассчитано на единовременное пребывание восьми человек. В частности, там будут содержаться до суда лица, обвиняемые по административным статьям, предусматривающим арест.